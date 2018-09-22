  • BIST 117.741
  • Altın 398,262
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,8132
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
»

Su Kesintisi 16 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 20:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ PSW 4 POMPA İSTASYONU ENERJİ KESİNTİSİ ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ BİR KISMI, AHLATLIBEL MAHALLESİ TAMAMI, ALACAATLI MAHALLESİ BİR KISMI- ÖZ BAHADIR SİTESİ, GÜNEYCE SİTESİ, ACAR BEYTEPE SİTESİ, YILDIZ 88 SİTESİ YEŞİL BARIŞ SİTESİ, AKA ATA BİLGE SİTESİ, ATASAYANLAR SİTESİ, SU KENT SİTESİ, İNCEK TOKİ 3.ETAP VE SİMPAŞ GYO SİTESİ VE YAKIN ÇEVRELERİ SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR.

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 14:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ARIZA BAŞLAGIÇ TARİH : 16.07.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.07.2020 14:00 DETAY: : Polatlı ilçesi şehitlik mahalesi Yıldıztepe caddesinde oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz EKİLENEN MAHALLE: Şehitlik mahallesi bir kısmı
Etkilenen Yerler: şehitlik mahallesi bir kısmı

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2020 06:00:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 20:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesini besleyen Çayyolundaki PSW4 Pompa İstasyonunun arıza yapması nedeniyle,
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIZILCAŞAR,KOPARAN,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,TAŞPINAR,TULUMTAŞ,YAĞLIPINAR

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 17:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Caddesinde Q500 lük boruda oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Antrenmanlar tedbirli bir şekilde devam ediyor16 Temmuz 2020 Perşembe 02:08
  • Unutmadık Unutmayacağız16 Temmuz 2020 Perşembe 01:01
  • Dırar Mescidi ve FETÖ İhaneti16 Temmuz 2020 Perşembe 00:03
  • Gazetemize konuşan şehit eşi Özkan: “Şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum”15 Temmuz 2020 Çarşamba 05:01
  • Mesleğin son temsilcisi15 Temmuz 2020 Çarşamba 02:02
  • Ankara'da 6 ilçenin kaymakamı değişti!15 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00
  • 40 yıl geçse unutulmaz15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:35
  • 15 Temmuz15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:03
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Temmuz 2020 Salı 09:10
  • Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor14 Temmuz 2020 Salı 04:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti