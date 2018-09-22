Su Kesintisi 16 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 16 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.07.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 20:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ PSW 4 POMPA İSTASYONU ENERJİ KESİNTİSİ ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ BİR KISMI, AHLATLIBEL MAHALLESİ TAMAMI, ALACAATLI MAHALLESİ BİR KISMI- ÖZ BAHADIR SİTESİ, GÜNEYCE SİTESİ, ACAR BEYTEPE SİTESİ, YILDIZ 88 SİTESİ YEŞİL BARIŞ SİTESİ, AKA ATA BİLGE SİTESİ, ATASAYANLAR SİTESİ, SU KENT SİTESİ, İNCEK TOKİ 3.ETAP VE SİMPAŞ GYO SİTESİ VE YAKIN ÇEVRELERİ SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 14:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ARIZA BAŞLAGIÇ TARİH : 16.07.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 16.07.2020 14:00 DETAY: : Polatlı ilçesi şehitlik mahalesi Yıldıztepe caddesinde oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz EKİLENEN MAHALLE: Şehitlik mahallesi bir kısmı
Etkilenen Yerler: şehitlik mahallesi bir kısmı
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.07.2020 06:00:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 20:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesini besleyen Çayyolundaki PSW4 Pompa İstasyonunun arıza yapması nedeniyle,
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIZILCAŞAR,KOPARAN,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,TAŞPINAR,TULUMTAŞ,YAĞLIPINAR
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.07.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.07.2020 17:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Caddesinde Q500 lük boruda oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi
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