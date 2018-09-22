Su Kesintisi 17 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 17 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.10.2020 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ÖZEL SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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