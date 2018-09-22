Su Kesintisi 17 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KAZAN
Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00
Tamir Tarihi: 17.10.2021 14:35:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altıncı Cadde içerisinde bulunan Ø160'lık içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kanije Sokak, Dinçerler Caddesi, 352 Cadde ve civarı
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00
Tamir Tarihi: 17.10.2021 13:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa mahallesi Fatih Caddesinde devam eden İçme suyu alt yapı yenileme çalışması esnasında Dağıtım şebeke hattı (125 lık Asbest boru) zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Atatürk mahallesi-Aliağa mahallesi yüksek kısmı-Nasuh paşa mahallesi yüksek kısmı-Hacı bey mahallesi yüksek kısmı.
MAMAK
Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.10.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan istasyon mahallesi saray 1 sokak içinde ani olarak oluşan Q90 lık pvc boru arızasından dolayı 18:00a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Saray1 sokak ve çevresi
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