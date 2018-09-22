Su Kesintisi 17 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.01.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ LALE SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ LALE SOKAK VE BİR KISMI
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