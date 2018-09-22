  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -1 °C
»

Su Kesintisi 17 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.01.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ LALE SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ LALE SOKAK VE BİR KISMI

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar15 Ocak 2021 Cuma 07:02
  • Başkentgaz’ın mührü büyük tepki çekti15 Ocak 2021 Cuma 06:05
  • BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yağ fiyatlarıyla ilgili açıklama15 Ocak 2021 Cuma 05:05
  • Doğruluk Cennete Yalan Ateşe Götürür!15 Ocak 2021 Cuma 04:04
  • Elmadağ’da sosyal tarım15 Ocak 2021 Cuma 03:04
  • Başkan Settar Aslan heba olan işçilere dikkat çekti "Onların yeri pazarlar değil ormanlardır"15 Ocak 2021 Cuma 03:01
  • İslam’ın En Aydınlık Yolu Hidayet15 Ocak 2021 Cuma 02:02
  • Direkt temaslılar öncelikli aşılanmalı15 Ocak 2021 Cuma 01:30
  • 15 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!14 Ocak 2021 Perşembe 13:29
  • Mağdur babanın yardım çığlığı14 Ocak 2021 Perşembe 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti