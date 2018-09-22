Su Kesintisi 17 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 17 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 17.07.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2019 17:00:00
Detay: BAĞLUM KARAKAYA MH SÜMBÜL SK NO : 33 ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM KAFKAS MH BAĞLUM KARAKAYA MH CİVARI
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