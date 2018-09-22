Su Kesintisi 18 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.10.2021 15:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :18.10.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞEHİTLİK MAHALLESİ ŞEHİTLİK KAŞI CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN 315 LİK POLİETİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALESİ BİR BÖLÜMÜ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 18.10.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 18.10.2021 12:00:00
Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARTAL SOKAK'TA MEYDANA GELEN 300'LÜK ASBEST BORU KOLYE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ TAŞPINAR MAHALLESİ
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.