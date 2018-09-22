Su Kesintisi 18 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 18 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 18 Kasım 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.11.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2019 13:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPODA SU SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILACAKTIR. 25 SAAT SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: POLATLAR MAHALLESİ - ESENLER MAHALLESİ - TATLAR MAHALLESİ
ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.11.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2019 15:00:00
Detay: Çankaya İlçesi Pompa istasyonunda 700'Lük Şebeke Hattında oluşan ani arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Malazgirt, Keklikpınarı, Mürsel Uluç, Naci Çakır, İlker Mahallerinin tamamı Osman Temiz Mahallesinin üst kotları
ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.11.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2019 14:00:00
Detay: ALACAATLI MAHALLESİ BEYLER CADDESİ ' NDEKİ Q 100 LÜK İÇME SUYU ARIZASINDAN DOLAYI SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: BEYLER CAD. BİR BÖLÜMÜ ,3313 ,3305 ,3304 ,3306 , 3307 SOKAK VE CİVARLARI SU ALAMAYACAKTIR.
PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.11.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi Şehit Mustafa Mayuk caddesi içerisinde oluşan Şebeke arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova Mahallesi bir kısmı
POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.11.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 18.11.2019 17:20:00
Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Konya Sokaktaki şebeke arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin bir kısmı
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