Su Kesintisi 18 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 18 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- AKYURT su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.07.2019 08:20:00
Tamir Tarihi: 18.07.2019 17:00:00
Detay: TULUMTAŞ DEPO ÇİKİŞİ ARIZA
Etkilenen Yerler: TULUM TAŞ MAH , KOPARAN MAH
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 17.07.2019 18:00:00
Tamir Tarihi: 18.07.2019 15:00:00
Detay: ŞENTEPE MAH BAĞEVLERİ MEVKİ SU ŞEBEKE HATTIN DA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAH BAĞ EVLERİ MEVKİ BİR KISMI
- BEYPAZARI su kesintisi
Arıza Tarihi: 18.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.07.2019 12:00:00
Detay: Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Toki Blokların'da oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Civarı
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