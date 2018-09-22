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Su Kesintisi 19 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi 19 Kasım 2019 Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 19 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 19 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 19 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

19 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • GÖLBAŞI su kesintisi

     

    Arıza Tarihi: 19.11.2019 09:00:00
    Tamir Tarihi: 19.11.2019 12:00:00
    Detay: GÖKÇÖYÜK MAH HAT BAĞLANTISİ
    Etkilenen Yerler: GÖKÇÖYÜK MAH .YAVRUCUK MAH. ÇATALARMUT. HACIMURATLİ MAH.İKİZCE MAH.

  • POLATLI su kesintisi

     

    Arıza Tarihi: 19.11.2019 09:05:00
    Tamir Tarihi: 19.11.2019 12:05:00
    Detay: Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Anıttepe Caddesindeki şebeke arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.
    Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİNİN BİR KISMI

  • PURSAKLAR su kesintisi

     

    Arıza Tarihi: 19.11.2019 09:30:00
    Tamir Tarihi: 19.11.2019 11:30:00
    Detay: Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi içerisinde oluşan içme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
    Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi bir kısmı

  • SİNCAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 18.11.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2019 13:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPODA SU SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILACAKTIR. 25 SAAT SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: POLATLAR MAHALLESİ - ESENLER MAHALLESİ - TATLAR MAHALLESİ 

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