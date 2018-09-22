  • BIST 107.647
  • Altın 268,697
  • Dolar 5,7364
  • Euro 6,3203
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Su Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 2 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 14:30:00
Detay: YAYLA MAHALLESİ 1487 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAYLA - ESERTEPE MAHALLESİ VE CİVARI

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.12.2019 00:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 10:00:00
Detay: ANAHAT ÜZERİNDE OLUŞAN ANİ DEFORMEDEN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ 2623 SOKAK (ATAKENT SİTESİ) SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 12:30:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH CİHAN SK İÇERİSİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR .
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH KARAKAYA MH KARŞIYAKA MH.

  • ÇUBUK su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:25:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 11:00:00
Detay: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ FELAH SOKAK'TA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ FELAH SOKAK VE BAĞLI SOKAKLAR

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.12.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Diriliş mahallesi plevne caddesi no. 310 önünde 225 lik hdpe boru arızasından dolayı 15.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Harman mahallesinin üst kotları

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Aralık 2019 - ASKİ02 Aralık 2019 Pazartesi 08:02
  • Elektrik Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ02 Aralık 2019 Pazartesi 07:59
  • Su Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - ASKİ02 Aralık 2019 Pazartesi 07:58
  • Sivas-Erzincan kara yolunda yolcu otobüsü devrildi02 Aralık 2019 Pazartesi 05:04
  • ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı02 Aralık 2019 Pazartesi 05:03
  • Helal olsun Talha02 Aralık 2019 Pazartesi 05:02
  • Okul müdüründen tepki çeken 'talimat'02 Aralık 2019 Pazartesi 05:01
  • Esad çözüm masasını deviriyor02 Aralık 2019 Pazartesi 05:00
  • "Türkiye'yi kınayalım"02 Aralık 2019 Pazartesi 04:57
  • Ilgaz Dağı'nda sürücülerin kar ile imtihanı02 Aralık 2019 Pazartesi 04:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti