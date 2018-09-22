Su Kesintisi 2 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 2 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 14:30:00
Detay: YAYLA MAHALLESİ 1487 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAYLA - ESERTEPE MAHALLESİ VE CİVARI
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.12.2019 00:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 10:00:00
Detay: ANAHAT ÜZERİNDE OLUŞAN ANİ DEFORMEDEN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ 2623 SOKAK (ATAKENT SİTESİ) SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 12:30:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH CİHAN SK İÇERİSİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR .
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH KARAKAYA MH KARŞIYAKA MH.
- ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.12.2019 09:25:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 11:00:00
Detay: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ FELAH SOKAK'TA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ FELAH SOKAK VE BAĞLI SOKAKLAR
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.12.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2019 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Diriliş mahallesi plevne caddesi no. 310 önünde 225 lik hdpe boru arızasından dolayı 15.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Harman mahallesinin üst kotları
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