  • BIST 108.079
  • Altın 380,079
  • Dolar 6,8071
  • Euro 7,5765
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Su Kesintisi 2 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ ÇAY KENARI SOKAK DA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ Bİ KISMI

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2020 18:00:00
Detay: Atlas Sokak ile Kediseven Cad. köşe de oluşmuş arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çankaya Mutlukent mah Angora Evleri Atlas cad. , Kediseven cad. , Salur Sok ve civarı

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İçimizdeki Yunanlılar!02 Haziran 2020 Salı 00:32
  • Mehmet Ali Öztürk’e Özgürlük!02 Haziran 2020 Salı 00:03
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?01 Haziran 2020 Pazartesi 20:00
  • Gün Sazak’ı Dev-Sol şehit etti01 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...01 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 1 Haziran 2020 - ASKİ01 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Finlandiya'da öğretmen olmak 301 Haziran 2020 Pazartesi 00:15
  • O ilçeye doğal gaz müjdesi 31 Mayıs 2020 Pazar 12:58
  • Başkentin yüksek kesimleri beyaza büründü29 Mayıs 2020 Cuma 14:16
  • 71 gün aranın ardından yurt genelinde ilk Cuma görüntüleri29 Mayıs 2020 Cuma 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti