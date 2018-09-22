Su Kesintisi 2 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ ÇAY KENARI SOKAK DA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ Bİ KISMI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2020 18:00:00
Detay: Atlas Sokak ile Kediseven Cad. köşe de oluşmuş arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çankaya Mutlukent mah Angora Evleri Atlas cad. , Kediseven cad. , Salur Sok ve civarı
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