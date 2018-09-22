  • BIST 1.527
  • Altın 404,054
  • Dolar 7,2997
  • Euro 8,7788
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Su Kesintisi 2 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sürücülerin zor anlar yaşatan kavşak için çalışma başlatılacak02 Mart 2021 Salı 01:05
  • Ereğlili Recep Morcu üretiyor kavun ağacı: Egzotik ağaç kavunu fidanı ve meyvesi, tadı, faydaları01 Mart 2021 Pazartesi 14:25
  • Türkiye aşı haritası 1 Mart 202101 Mart 2021 Pazartesi 09:44
  • Ankara hava durumu 1 Mart 202101 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 1 Mart 2021 - ASKİ01 Mart 2021 Pazartesi 09:09
  • Baharın müjdecisi gün yüzüne çıktı01 Mart 2021 Pazartesi 05:03
  • Şeker Kamışı Kadar Tuz Kadar Sevgi01 Mart 2021 Pazartesi 04:04
  • Gülnur Gökmen, Büyükşehir ve yerel yönetimlere çağrı yaptı01 Mart 2021 Pazartesi 03:05
  • Barajlardaki Doluluk Oranları Yavaştan Hareketlendi01 Mart 2021 Pazartesi 02:02
  • Atıklar yuvaya dönüşüyor01 Mart 2021 Pazartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti