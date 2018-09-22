Su Kesintisi 2 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Mart 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.