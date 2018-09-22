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Su Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 2 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.07.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.07.2020 16:00:00
Detay: SELÇUKLU MAHALLESİ HAKAN SOKAK İÇRESİNDE KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI DEVAM EDEN PİS SU VE YAĞMUR SUYU HATLARININ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İLE KESİŞMESİNDEN KAYNAKLI HAT DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Selçuklu Mahallesi - Maraşal Çakmak Mahallesi ( bir kısmı )

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.07.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.07.2020 17:00:00
Detay: Temelli merkezinde, Su inşaat dairesi başkanlığı ihaleten firma tarafından imalatı tamamlanan yatırımın işletmeye alınabilmesi için Temelli binlik su depo çıkışından yeni döşenen içme suyu hattına bağlantısı yapılabilmesi için kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mahallesi-İstiklal mahallesi-Gazi mahallesi-Hürriyet mahallesi

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.06.2020 14:00:00
Tamir Tarihi: 2.07.2020 20:00:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Kayı mahallesi Gençosman Caddesi 355 mm içmesuyu hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayı Mahallesi Üst kotlar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi bir kısmı

 

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