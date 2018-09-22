Su Kesintisi 20 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 20 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 20 Ekim 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- AKYURT su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.10.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 20.10.2019 13:30:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAH GEÇİT SO MERKEZ CAMİİ ARKASINDA ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR BİLGİNİZE
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAH
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