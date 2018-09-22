Su Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.09.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 20.09.2020 18:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi Bağkur Cadddesinde devam eden Kanal Alt Yapı Firmasının kazı çalışmaları esnasında meydana gelen PE 100 ve 90 LIK PVC Dağıtım Şebeke Hattı Arızası Nedeniyle Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hacıbey Mahallesi-Nasuhpaşa Mahallesi-Yazı Mahallesi-Aliağa Mahallesi-Atatürk Mahallesi.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.09.2020 16:45:00
Tamir Tarihi: 20.09.2020 18:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ KUZUCULAR MAH.POMPA ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: KUZUCULAR MAHALLESİ
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