Su Kesintisi 20 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Kalecik
Arıza Tarihi: 19.09.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 19.09.2021 19:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil mahallesi Hüseyin Sağırkaya bulvarı üzerinde yapılmakta olan içme suyu hattı imalatı çalışması nedeniyle 17:00-19:00 arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: H.c aslangil mah tamamı
Çamlıdere
Arıza Tarihi: 20.09.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 20.09.2021 14:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Beyler Mahallesi Halil Okur Caddesinde Doğalgaz Çalışması Esnasında Oluşan P-100 Çap=90 Boru Arızası Nedeniyle alt kottan su alan aboneler de Su Kesintisi Uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Körler, Beyler, Yayalar, Yahyalar, Ömerağa, Orta
Elmadağ
Arıza Tarihi: 20.09.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 20.09.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİPINAR.MH.İNÖNÜ.CADDESİNDE ÇALIŞMA YAPAN FİRMA KURUMUMUZA AİT 200 LÜK ASBEST BORUYA HASAR VERMİŞTİR BU SEBEPTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.LALABEL.MH.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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