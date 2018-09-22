  • BIST 107.630
  • Altın 271,191
  • Dolar 5,7056
  • Euro 6,3091
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKAŞule Çet davasında flaş gelişme
»

Su Kesintisi 20 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 20 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 20 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

20 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • GÖLBAŞI su kesintisi

    Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:30:00
    Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
    Detay: KARŞIYAKA MAH. GAFFAR OKKAN CADDESİNDEKİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR
    Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAH. VE GAZİOSMAN PAŞA MAH.

  • ÇUBUK su kesintisi

    Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:20:00
    Tamir Tarihi: 20.11.2019 12:00:00
    Detay: YENİCE MAHALLESİ KÜMEEVLER ANA ŞEBEKE HATTINDA PATLAK OLMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISDIR
    Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ BİR KISMI

  • MAMAK su kesintisi

    Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:30:00
    Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
    Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi P17 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir
    Etkilenen Yerler: Ekin mahallesi ile Başak mahallesi nin bir kısmı üst kotları

  • ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:10:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
Detay: P17 pompa İle p-11 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahallesi,Feridun çelik mahallesi,Başpınar mahallesi,Doğantepe mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 16:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MAHALLESİ BAĞLUM BULVARI İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR- KARAKAYA - KARŞIYAKA MAHALLELERİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Selçuk'tan EYT açıklaması20 Kasım 2019 Çarşamba 09:55
  • MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı20 Kasım 2019 Çarşamba 09:54
  • Bin 720 polis ile sokaklar ablukaya alındı: 24 saat sürecek20 Kasım 2019 Çarşamba 09:45
  • 1 Aralık’ta zorunlu oluyor: 45 bin araç sürücüsü testi geçemedi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:41
  • 300 bin TL ödülle aranan terörist böyle yakalandı20 Kasım 2019 Çarşamba 09:27
  • Bitlis'te ele geçirildi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:22
  • PKK'ya son zamanların en büyük darbesi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
  • Hastanede panik anları20 Kasım 2019 Çarşamba 09:12
  • O ülkede büyük deprem20 Kasım 2019 Çarşamba 09:10
  • Sağlık skandalı: 42 bebek yanlış teşhis ve yetersiz bakımdan öldü20 Kasım 2019 Çarşamba 08:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti