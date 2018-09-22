Su Kesintisi 20 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 20 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:30:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAH. GAFFAR OKKAN CADDESİNDEKİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAH. VE GAZİOSMAN PAŞA MAH.
ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 12:00:00
Detay: YENİCE MAHALLESİ KÜMEEVLER ANA ŞEBEKE HATTINDA PATLAK OLMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISDIR
Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ BİR KISMI
MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi P17 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Ekin mahallesi ile Başak mahallesi nin bir kısmı üst kotları
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:10:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00
Detay: P17 pompa İle p-11 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahallesi,Feridun çelik mahallesi,Başpınar mahallesi,Doğantepe mahallesi
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 20.11.2019 16:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MAHALLESİ BAĞLUM BULVARI İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR- KARAKAYA - KARŞIYAKA MAHALLELERİ
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