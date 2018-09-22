  • BIST 1.113
  • Altın 475,723
  • Dolar 7,5655
  • Euro 8,9544
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Su Kesintisi 21 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2020 16:10:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ ,OLTAN ILICA'DAN GELEN 300 LÜK ANA İLETİM HATTI BORU YARILMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYĞULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: OLTAN MAHALLESİ TAMAMI

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 12:00:00
Detay: Yazı Mahallesi Emirtoz Caddesinde PVC Ø 110 mm. Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mh. - Yazı Mh. - Aliağa Mh. - Hacıbey Mh.

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 15:30:00
Detay: AKYURT BÜĞDÜZ MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİNDE BULUNAN BASINÇ KIRICI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: BÜĞDÜZ MAHALLESİ - BALIKHİSAR MAHALLESİ - ÇANKIRI BULVARI
Etkilenen Yerler: BÜĞDÜZ MAHALLESİ - BALIKHİSAR MAHALLESİ - ÇANKIRI BULVARI

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 12:00:00
Detay: Hacılar Mahallesi 1281 Cadde üzerinde Ø160 PE boruda ki arıza nedeniyle bugün saat 12:00'a kadar Hacılar Mahallesi 417 Caddede su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hacılar Mahallesi 417 Cadde

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.09.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 11:50:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Nazımbey Sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şemsiye, Emniyet, Pehlivan, Cengaver, Nazımbey, Mithatpaşa Sokakları

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2020 17:40:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ TEMELLİ ALAGÖZ MAHALLESİ İÇERİSİNDE ANA ŞEBEKE HAT ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ALAGÖZ MAHALLESİ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

68757-001.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bu Meslek Ölmez21 Eylül 2020 Pazartesi 03:02
  • Bir Dostu Olmalı İnsanın Dostluğa Değer Veren21 Eylül 2020 Pazartesi 02:02
  • Boz ayı avlayanlar cezadan kaçamadı21 Eylül 2020 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...20 Eylül 2020 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Eylül 2020 - ASKİ20 Eylül 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?20 Eylül 2020 Pazar 09:00
  • Çocuklar Üzerindeki İnternet Bağımlılığı19 Eylül 2020 Cumartesi 06:06
  • Köylüye canlı tavuk sürprizi19 Eylül 2020 Cumartesi 05:05
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (1)19 Eylül 2020 Cumartesi 04:04
  • Bağışıklık dostu, korona düşmanı tarhana yapımı başladı19 Eylül 2020 Cumartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti