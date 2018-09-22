Su Kesintisi 21 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.09.2020 16:10:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ ,OLTAN ILICA'DAN GELEN 300 LÜK ANA İLETİM HATTI BORU YARILMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYĞULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: OLTAN MAHALLESİ TAMAMI
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 12:00:00
Detay: Yazı Mahallesi Emirtoz Caddesinde PVC Ø 110 mm. Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mh. - Yazı Mh. - Aliağa Mh. - Hacıbey Mh.
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 15:30:00
Detay: AKYURT BÜĞDÜZ MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİNDE BULUNAN BASINÇ KIRICI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: BÜĞDÜZ MAHALLESİ - BALIKHİSAR MAHALLESİ - ÇANKIRI BULVARI
Etkilenen Yerler: BÜĞDÜZ MAHALLESİ - BALIKHİSAR MAHALLESİ - ÇANKIRI BULVARI
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 12:00:00
Detay: Hacılar Mahallesi 1281 Cadde üzerinde Ø160 PE boruda ki arıza nedeniyle bugün saat 12:00'a kadar Hacılar Mahallesi 417 Caddede su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hacılar Mahallesi 417 Cadde
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.09.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 11:50:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Nazımbey Sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şemsiye, Emniyet, Pehlivan, Cengaver, Nazımbey, Mithatpaşa Sokakları
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.09.2020 17:40:00
Tamir Tarihi: 21.09.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ TEMELLİ ALAGÖZ MAHALLESİ İÇERİSİNDE ANA ŞEBEKE HAT ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ALAGÖZ MAHALLESİ
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