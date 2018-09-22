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Su Kesintisi 21 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  21 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 21.09.2021 02:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi İçme suyu arıtma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle arıza giderilene kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Sarıyar Mahallesi

Kalecik

 

Arıza Tarihi: 21.09.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 10:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Hüseyin Sağırkaya Bulvarı üzerinde bulunan Q 90 PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.Tahmini su verilme saati 10:00 dur.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ

Çankaya

 

Arıza Tarihi: 21.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 12:00:00
Detay: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi galeri içi pe 110'luk Boru arızası
Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi Kafkas sitesi tamamı

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 21.09.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 13:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİPINAR.MH.İNÖNNÜ CADDESİN DEKİ ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TEDBİR AMAÇLI PLANLI OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YENİPINAR.MH.YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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