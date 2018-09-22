Su Kesintisi 21 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 21 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 21 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 21.11.2019 12:30:00
Detay: Nallıhan İlçesi 100.Yıl mahallesi Gül sokakta meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: 100.yıl mahallesi-Fatih mahallesi-Hacıbey ve Nasuhpaşa mahallelerinin Ankara/İstanbul Devlet yolu caddesinin aşağı kısımları.
SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 21.11.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.11.2019 19:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2200 LÜK HAT BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. BAZI MAHALLELERİMİZDE KESİNTİ , BAZI MAHALLELERİMİZDE İSE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR .
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİ - MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ - ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ - OSMANLI MAHALLESİ - PINARBAŞI MAHALLESİ - MALAZGİRT MAHALLESİ - TANDOĞAN MAHALLESİ - YUNUS EMRE MAHALLESİ - FATİH MAHALLESİ - ULUBATLI HASAN MAHALLESİ - TÖREKENT MAHALLESİ - MEVLANA MAHALLESİ -MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ -FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ - MENDERES MAHALLESİ - 29 EKİM MAHALLESİ
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