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Su Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz 2019 Pazar Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 21 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

21 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 21.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 21.07.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

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