Su Kesintisi 22 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 22 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 22 Ekim 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- YENİMAHALLE su kesintisi
Arıza Tarihi: 22.10.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 22.10.2019 16:00:00
Detay: YENİMAHALLE BURÇ MAH.681. SOK İÇİ Ø200 TEMİZ SU DAĞITIM ŞEBEKE DUKTİL BORU DEPLASE ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BURÇ MAH.BARIŞTEPE MAH.KAYALAR MAH.KALETEPE MAH.AVCILAR MAH.
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 22.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2019 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi şafaktepe mahallesi mamak caddesi içindeki 150 lik duktil boru arızası nedeni ile saat 12.00 a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: hakan caddesi haldun sokak bakış sokak gönül sokak serap sokak uzgörenler caddesi ve çevresi
- ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 22.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2019 13:00:00
Detay: MUHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ M.ZAHİT KOTKU SOKAKDA KAYNAKLANAN ANA SEBEKE HATTINDA SU BORUSU PATLAMISDIR BU SEBEBDEN SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: MUHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 22.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2019 16:00:00
Detay: ''DMA EMEK'' BÖLGESİNİN SİSTEMDEN TAM İZALASYONUNUN SAĞLANMASI VE SINIRLARININ TEST EDİLMESİ AMACIYLA YAPILACAK YENİ VANA KOYULMASI(Q300 MM SINIR VANASI) VE BASINÇ-DEBİ ÖLÇÜMLERİ İÇİN 22.10.2019 SALI GÜNÜ 09:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, EMEK MAHALLESİ, YÜCETEPE MAHALLESİ, MALTEPE MAHALLESİ, ANITTEPE MAHALLESİ VE CİVARI
- 23 Ekim 2019 Çarşamba Ankara Su Kesintisi
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİNE İÇME SUYU TAŞIYAN POLATLI YÜZÜKBAŞI ANA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN 3 ADET ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN TAMAMI VE KOCAHACILI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KARAHAMZALI MAH.İĞCİLER MAH.BASRI MAH. ESKİPOLATLI MAH. ÖMERLER MAH. BEYLİKKÖPRÜ MAH. ASKERİYE HATTI, KARAPINAR MAH. KARAİLYAS MAH.
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2019 18:00:00
Detay: Diriliş mahallesi Plevne caddesi içerisindeki 225 mm çapındaki içme suyu şebeke hattının deplase çalışması yapılacağından SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Yerler: HARMAN MAHALLESİ 14 SOKAK. 169/2 SOKAK.16 CADDE. AHMET AKBAŞ CADDESİ. HÜREL MAHALLESİ 17. SOKAK VE ÇEVRELERİ
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.