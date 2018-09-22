Su Kesintisi 22 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesin'de Ø200'lük boruda kaynaklanan arıza nedeniyle saat 08:45 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Mahallesi.
POLATLI
Arıza Tarihi: 22.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 22.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :22.10.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : MEHMET AKİF MAHALLESİ AHU SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İSMETPAŞA MAH SUDEPOSU SOK ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PİLANLI OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİPINAR MAH İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH LALBEL MAH ALT KOTLARI
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 11:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ LEYLAK SOKAK'TA PE100 Ø110’LUK BORU AKTARMA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ LEYLAK SOKAK GAZALİ SOKAK GÜZİDE SOKAK MEVLANA 1-2-3-4 SOKAKLAR
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