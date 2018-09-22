  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9,4200
  • Euro 10,9550
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Su Kesintisi 22 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesin'de Ø200'lük boruda kaynaklanan arıza nedeniyle saat 08:45 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 22.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :22.10.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : MEHMET AKİF MAHALLESİ AHU SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İSMETPAŞA MAH SUDEPOSU SOK ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PİLANLI OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİPINAR MAH İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH LALBEL MAH ALT KOTLARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 22.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 22.10.2021 11:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ LEYLAK SOKAK'TA PE100 Ø110’LUK BORU AKTARMA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ LEYLAK SOKAK GAZALİ SOKAK GÜZİDE SOKAK MEVLANA 1-2-3-4 SOKAKLAR

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bisiklet ve Scooter Kullanımı Teşvik Edildi22 Ekim 2021 Cuma 00:13
  • Geri Dönüşüm Konteyneri Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:15
  • Başkent’te Konut Satışları Artıyor21 Ekim 2021 Perşembe 00:14
  • Elektrik Kesintisi 20 Ekim 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
  • Başkan Köse: "Vaadlerimizin Yüzde 80'ini Hayata Geçirdik"20 Ekim 2021 Çarşamba 06:15
  • Basın İlan Kurumu'ndan Gazetemize Ziyaret20 Ekim 2021 Çarşamba 05:16
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne işçi alınacak 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:14
  • Kısacık: "Badmintonu Marka Haline Getirmek İstiyoruz"19 Ekim 2021 Salı 00:16
  • Sungurbey’den Çankaya’ya şartlı bağış19 Ekim 2021 Salı 00:15
  • Rüzgarlı’nın otopark sorunu çözüm bekliyor 19 Ekim 2021 Salı 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti