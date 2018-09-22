Su Kesintisi 22 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.09.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 10:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi, Karyağdı Mevkii Muhtelif Sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler - Karyağdı mevki ve civar sokaklar
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 14:00:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ OTONOMİ MEVKİ ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: SARACALAR MAHALLESİ OTONOMİ MEVKİ, ÇUBUK DUMLUPINAR MEVKİ
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ OTONOMİ MEVKİ ve ÇUBUK DUMLUPINAR MEVKİ
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.09.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 23.09.2020 19:00:00
Detay: Kayabaşı Mahallesinde bulunan alt kademe 130 m3'lük eski su deposunun yanına yeni yapılan 300 m3 lük su deponun devreye alınması için 23.09.2020 tarihi saat :11:00 ile 19:00 arası depo bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Körler, Beyler, Yayalar, Yahyalar, Ömerağa, Orta ve Kayabaşı Mahalleleri
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.09.2020 02:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 12:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ BİR KISMI
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 12:00:00
Detay: Fatih Mahallesi Zafer Caddesinde PVC Ø 90 mm. Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçme Suyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.09.2020 09:55:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 15:00:00
Detay: TEMELLİ, CUMHURİYET MAHALLESİ ŞELALE CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN ANA İLETİM HATTI ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ VE GAZİ MAHALLESİ
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