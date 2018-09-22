Su Kesintisi 22 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

22 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Etimesgut

Arıza Tarihi: 22.09.2021 06:00:00

Tamir Tarihi: 22.09.2021 19:00:00

Detay: PILANSIZ SU KESİNTİSİ 22/09/2021 TARİHİNDE SAAT 06:00 İLE 19:00 ARASI ETİMESGUT, İLÇESİ ERLER MAHALLESİ TÜRK KIZILAYI CADDESİ ZIRHLI BİRLİKLER NİZAMİYE GİRİŞİ YAN YOLUNDA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI Ø 1200 ÇELİK BORU Ø 250 LİK TAHLİYE ÇIKŞINDAN KAYNAKLI ARIZA OLUŞMASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ERLER MAH ZIRHLI BİRLİKLER DENİZ LOJMANLARI

Pursaklar

Arıza Tarihi: 22.09.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 22.09.2021 13:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Sedef Sokak içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Yüklenici Firması Üçel Mühendislik tarafından yapılan çalışma esnasında PE100 110'luk içme suyu hattına hasar verilmiştir 3 saat kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı

Çankaya

Arıza Tarihi: 21.09.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 21.09.2021 12:00:00

Detay: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi galeri içi pe 110'luk Boru arızası

Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi Kafkas sitesi tamamı

Akyurt

Arıza Tarihi: 22.09.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 22.09.2021 15:00:00

Detay: Yıldırım Mahallesi Menekşe Sokak İçi Çalışma Yapan Firma Şebeke Hattını Patlatmasından Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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