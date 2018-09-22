  • BIST 1.393,280
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Su Kesintisi 22 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Etimesgut

 

Arıza Tarihi: 22.09.2021 06:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2021 19:00:00
Detay: PILANSIZ SU KESİNTİSİ 22/09/2021 TARİHİNDE SAAT 06:00 İLE 19:00 ARASI ETİMESGUT, İLÇESİ ERLER MAHALLESİ TÜRK KIZILAYI CADDESİ ZIRHLI BİRLİKLER NİZAMİYE GİRİŞİ YAN YOLUNDA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI Ø 1200 ÇELİK BORU Ø 250 LİK TAHLİYE ÇIKŞINDAN KAYNAKLI ARIZA OLUŞMASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ERLER MAH ZIRHLI BİRLİKLER DENİZ LOJMANLARI

Pursaklar

 

Arıza Tarihi: 22.09.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2021 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Sedef Sokak içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Yüklenici Firması Üçel Mühendislik tarafından yapılan çalışma esnasında PE100 110'luk içme suyu hattına hasar verilmiştir 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı

Çankaya

Arıza Tarihi: 21.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 12:00:00
Detay: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi galeri içi pe 110'luk Boru arızası
Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi Kafkas sitesi tamamı

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 22.09.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2021 15:00:00
Detay: Yıldırım Mahallesi Menekşe Sokak İçi Çalışma Yapan Firma Şebeke Hattını Patlatmasından Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 22 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Eylül 2021 Çarşamba 09:55
  • Yazdık asfaltlandı22 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Mamak 2023'e hazır22 Eylül 2021 Çarşamba 03:30
  • Ankara Haymana arası kaç km? Ankara Haymana arası kaç saat? Ankara Haymana Yol Tarifi, Ankara Haymana Otobüs Fiyatları...21 Eylül 2021 Salı 12:50
  • Trafiği kapatıp yayalaştıralım21 Eylül 2021 Salı 03:00
  • Çocuklarda yüksek kaygıya dikkat21 Eylül 2021 Salı 02:00
  • Ankara Güdül arası kaç km? Ankara Güdül arası kaç saat? Ankara Güdül Yol Tarifi, Ankara Güdül Otobüs Fiyatları...20 Eylül 2021 Pazartesi 13:21
  • Polatlı Gordion'dan başlayan Frig rotası kurulsun20 Eylül 2021 Pazartesi 02:30
  • Öğrencilerden şartlı geçiş talebi20 Eylül 2021 Pazartesi 02:00
  • Fahiş fiyatlara karşı kdv önerisi18 Eylül 2021 Cumartesi 04:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti