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Su Kesintisi 22 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Kasım 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 22 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 22 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN su kesintisi

     

    Arıza Tarihi: 22.11.2019 08:45:00
    Tamir Tarihi: 22.11.2019 14:00:00
    Detay: BAĞLUM KARŞIYAKA MH İSTİKLAL CD ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
    Etkilenen Yerler: BAĞLUM KARŞIYAKA MH BAĞLUM KARAKAYA MH CİVARI

  • TEMELLİ su kesintisi

     

    Arıza Tarihi: 21.11.2019 10:30:00
    Tamir Tarihi: 22.11.2019 11:00:00
    Detay: TEMELLİ BELDESİ İSTİKLAL MAHALLESİ KENAN EVREN CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
    Etkilenen Yerler: AKTOPRAKLIK MEVKİİ VE ÇEVRESİ

  • ALTINDAĞ su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 22.11.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 22.11.2019 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Feridun çelik mahallesi 1758.sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Feridun çelik mahalle,Başpınar mahallesinin bir kısmı,Doğantepe mahallesinin bir kısmı,Solfasol mahallsinin bir kısmı

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 22.11.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.11.2019 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Abidinpaşa mahallesi Okul caddesi içinde 150 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı boru arızasından dolayı 13.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Abidinpaşa mahallesi ile Balkiraz mahallesi nin bir kısmı

  • POLATLI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 21.11.2019 18:10:00
Tamir Tarihi: 22.11.2019 18:00:00
Detay: YÜZÜKBAŞI ANAİSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN ŞEHİTLİK - FATİH - ŞENTEPE - İSTİKLAL - MEHMET AKİF - GÜLVEREN - GAZİ - CUMHURİYET - KURTULUŞ - ZAFER - ESENTEPE - YENİ MAHALLELERİNDE VE KOCAHACILI - KARAHAMZALI - GÜMÜŞYAKA - BASRİ - YASSIHÖYÜK - ÖMERLER - SAZILAR - KARACAAHMET - ESKİPOLATLI - İĞCİLER - BEYLİKKÖPRÜ KIRSAL MAHALLELERİNDE 24 SAAT SÜRE İLE SU VERİLEMEYECEKTİR.

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