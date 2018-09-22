Su Kesintisi 22 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 22.05.2020 17:00:00
Detay: Güdül Güneyce Mahallesi Pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Güdül Güneyce Mahallesi serpmeler
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