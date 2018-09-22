Su Kesintisi 22 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.01.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Derbent mahallesi 19 mayıs bulvarı ilik mermer yanında Q 200 lük Çelik boru içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı 13.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Derbent mahallesi nin alt kotları, Boğaziçi mahallesi nin alt kotları, Fahrikorutürk mahallesi nin alt kotları Dutluk mahallesi nin alt kotları
- ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.01.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 14:00:00
Detay: YILDIZEVLER MAHALLESİ 736 SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YILDIZEVLER MAHALLESİ, AZİZİYE MAHALLESİ, NACİ ÇAKIR MAHALLESİ,İLKADIM MAHALLESİ,BİRLİK MAHALLESİ ve KIRKKONAKLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.01.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 12:00:00
Detay: GÜLVEREN MAH.HALİT ÜREK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH,FATİH MAH BİR BÖLÜMÜ ESENTEPE MAH,ŞENTEPE MAH,YENİ MAHALE, GÜLVEREN MAHALLESİ TAMAMI
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Güneşevler mah 55 sk no 26 önündeki su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Güneşevler mahallesi
23 Ocak 2020 Perşembe Ankara Su Kesintisi
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 08:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI YAPILAN İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI İÇİN 23.01.2020 PERŞEMBE SAAT:08/00 İLE 24.01.2020 CUMA SAAT:08/00 TARİHLERİ ARASINDA GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...
Etkilenen Yerler: TULUMTAŞ MAHALLESİ , KOPARAN MAHALLESİ , KIZILCAŞAR MAHALLESİ İLE ÇANKAYA İLÇESİ AHLATLIBEL MAHALLESİ VE BEYTEPE MAHALLESİ
- ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 08:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI YAPILAN İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI İÇİN 23.01.2020 PERŞEMBE SAAT:08/00 İLE 24.01.2020 CUMA SAAT:08/00 TARİHLERİ ARASINDA GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.01.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.01.2020 18:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi 406.cadde ile 397 caddelerde imalatı tamamlanan Q300-Q150-Q100 duktil boruların braşman bağlantılarının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi,Tatlar mahallesi
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