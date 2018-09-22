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Su Kesintisi 22 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.01.2021 15:30:00
Detay: Naci Çakır Mahallesi İlker caddesi ile 755 Cadde köşede ani oluşan S8 hattı Ø500'lük çelik temiz su boru arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ata Mahallesi bir kısmı, Büyükesat Mahallesi bir kısmı, Birlik Mahallesi bir kısmı, Huzur Mahallesi bir kısmı, Kazım Özalp Mahallesi bir kısmı, Kırkkonaklar Mahallesi bir kısmı, Sancak Mahallesi bir kısmı, Yıldızevler Mahallesi bir kısmı, Naci Çakır Mahallesi, Hilal Mahallesi, Şehir Cengiz Karaca Mahallesi, İlker Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve civarı

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2021 15:05:00
Tamir Tarihi: 22.01.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Tekke Mahallesi Sondaj Kuyusunda Pompa Arızası Nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Tekke Mahallesi.

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.01.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2021 17:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ: Elmadağ ilçesi hasanoğlan Bahçelievler mahallesinde saat 11:00-17:00 arası 500 lük depo hat vanası kapatılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hasanoğlan Bahçelievler mh tamamı

 

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