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Su Kesintisi 23 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 23 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 22.05.2020 17:00:00
Detay: Güdül Güneyce Mahallesi Pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Güdül Güneyce Mahallesi serpmeler

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.05.2020 12:00:00
Tamir Tarihi: 23.05.2020 15:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Etiler mah 1461 sokak içerisindeki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Etiler mah geneli

 

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