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Su Kesintisi 24 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.10.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.10.2021 14:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi Tarla İçinde 355 Politren Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi esentepepe mahallesi gülveren mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 24.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2021 12:00:00
Detay: AKYURT ilçesi Yıldırım mahallesi Gökyay caddesi üzerinde müteahhit firma içmesuyu iletim hattı çalışması esnasında zarar verilmiş olup; arıza nedeniyle saat 12:00 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi

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