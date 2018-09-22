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Su Kesintisi 24 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2021 08:25:00
Tamir Tarihi: 24.01.2021 12:05:00
Detay: POLATLI ZAFER MAHALLESİ BİLEN SOKAKTA MEYDANA GELEN SU PATLAGINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ

 

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.01.2021 00:00:00
Detay: ÇAMLIDERE İLÇE MERKEZİNİ BESLEYEN BEŞBEYLER TERFİİ MERKEZİNDEKİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: BEYLER MAHALLESİ, YAYALAR MAHALLESİ, YAHYALAR MAHALLESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KÖRLER MAHALLESİ, ORTA MAHALLESİ

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2021 13:00:00
Detay: Serhat Mah. Süleyman Şah cad.ø100 çelik dağıtım şebeke hattında oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Serhat Mah. Süleyman Şah Cad. ve civarı

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2021 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi içinde Q110 hdpe boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızasından dolayı 12.00'a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Kutludüğün Mahallesi'nin üst kotları

 

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