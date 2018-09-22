Su Kesintisi 24 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.02.2021 06:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2021 14:30:00
Detay: Alacaatlı mahallesi 3381 cadde gazililer sitesi önü p225'lik boru arızasından dolayı sular kesik
Etkilenen Yerler: ALACAATLI MAH. 3381 CAD / 3296 CAD / PARK CAD SONU CİVARLARI YAŞAMKENT MAH 3158 CAD BİR KISMI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.02.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:24.02.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :24.02.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ESENTEPE MAHALLESİ BİNBAŞI ALİ NİYAZİ CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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