Su Kesintisi 25 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

25 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 25.10.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 13:30:00

Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Pürlüdede sokakta mütait firma kanalizasyon çalışması yaparken kurumumuza ait 110 luk asbest boruya hasar vermişlerdir bu sebepten dolayı 25.10.2021 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yenice mah İsmetpasa mah Yenipınar mah ve Lalabel mahallesinin bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 25.10.2021 09:40:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 11:30:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ AKÇE SOKAK'TA MEYDANA GELEN ASBEST BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AKÇE SOKAK, ALPASLAN TÜRKEŞ CADDESİ,LETAFET SOKAK, GEZİNTİ SOKAK, GENÇ SOKAK,ÇEVİK SOKAK

KALECİK

Arıza Tarihi: 25.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 12:00:00

Detay: Kalecik merkez mahalleri besleyen pompa hatlarına enerji verilmemesi nedeniyle ENERJİSA kaynaklı kesintilerden dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Tahmini su verilme saati 12:00 dir.

Etkilenen Yerler: Ahikemal Şenyurt Mahallesi,Ahiler Yenice Mahallesi,Cuma Saray Mahallesi,Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi,Çanşa Kale Mahallesi,Halilağa Tabakhane Mahallesi geneli

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 25.10.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 31.12.1899 00:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi 859.sokak içindeki içme suyu şebeke boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ulubey mahallesi,Doğantepe mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 25.10.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ 964 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 24.10.2021 17:00:00

Tamir Tarihi: 24.10.2021 22:00:00

Detay: Mamak ilçesi Gökçeyurt mahallesi serpmeler içinde anı olarak oluşan Q90 lık hdpe boru arızasından dolayı 22.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Gökçeyurt mahallesi nin alt kotları

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 25.10.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 13:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Beyler Küme Evleri 110 luk PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.10.2021 23:30:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 12:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ ELİF SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ-ESENTEPE MAHALLESİ-GÜLVEREN MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.10.2021 10:15:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 17:00:00

Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ GÖKYAY CADESİNDE OLUŞAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE .90.PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR TARİH. 25.10.2021.VE SAAT .10.15.İLE SAAT 17.00 ARASIDIR ETKİLENEN YERLER GÖKYAY CADESİ VE ÇEVREŞİ DİR

Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ GÖKYAY CADDESİ VEE ÇEVRESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 25.10.2021 09:55:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 14:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ

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