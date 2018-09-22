Su Kesintisi 25 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Eylül 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.09.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 25.09.2020 14:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Aydınlıkevler mahallesi çevreli caddesi ile gar caddesi köşesindeki içme suyu şebeke boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler mahallesinin bir kısmı.
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.09.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 25.09.2020 15:00:00
Detay: AYAŞ OLTAN MAHALLESİ ÇİFLİK CADDESİ KÖYLÜÖZÜ MEVKİİ POMPA ARIZASI NEDİNİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: OLTAN MAHALLESİ TAMAMI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.09.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 25.09.2020 12:00:00
Detay: Yakupabdal mahallesi de temiz su şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: yakupabdal mahallesi üst kodları
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.09.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi Şehit Zafer Çalışkan Caddesi'nde Altyapı Yenileme Çalışması Yapan Yüklenici Firma Tarafından PVC Ø 90 mm. İçmesuyu Dağıtım Şebeke Hattına Zarar Verilmiş Olup, Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa Mh. - Hacıbey Mh. - Yazı Mh. - Aliağa Mh.
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.