Su Kesintisi 25 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.11.2020 07:30:00
Tamir Tarihi: 25.11.2020 10:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi Emek Caddesi içerisinde meydana gelen 225'lik PVC içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı ve Fatih Mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.
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