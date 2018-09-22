Su Kesintisi 25 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.05.2020 10:25:00
Tamir Tarihi: 25.05.2020 14:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SELÇUK CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ
TEMELLİ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.05.2020 23:30:00
Tamir Tarihi: 25.05.2020 12:30:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ TEMELLİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ,İSTİKLAL MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ
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