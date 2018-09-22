Su Kesintisi 26 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Kasım 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.11.2020 12:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2020 18:00:00
Detay: BEYPAZARI YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ GÜRAĞAÇ KÜME EVLERİ MEVKİ NDE ANA İLETİM HATTIN DA OLUŞAN ARIZA S NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ GÜRAĞAÇ KÜME EVLERİ VE SEREN MAHALLESİ
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.11.2020 17:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YUKARIYURTÇU MAHALLESİ'NDE İÇME SUYU İLETİM HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SİNCAN YENİ PEÇENEK MAHALLESİ
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.11.2020 11:30:00
Tamir Tarihi: 25.11.2020 15:00:00
Detay: KALECİK ÇANŞA KALE MAHALLESİ EMEKLİKENT MEHMET AKİF SOKAK ÜZERİNDEKİ 110 LUK PVC İÇME SUYU ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SAAT 11:30 -15:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANŞA KALE (EMEKLİKENT) MAHALLESİ ÜST KISIMLARI
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.11.2020 17:00:00
Detay: “Etimesgut İlçesi Yukarıyurtçu Mahallesi Küme Evleri İçmesuyu Şebeke Hattı Revize Tatbikat Projesi” kapsamında Ø600 mm düktil hattan Ø355 mm PE100(PN10) hatta bağlantı çalışması yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Atayurt, Yukarıyurtçu, Orhun, Turkuaz ve Yapracık Mahallesi.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.11.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: GÜLVEREN MAHALLESİ KAHRAMANLAR CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI GÜLVEREN MAHALLESİ TAMAMINDA SAAT 13:00 A KADAR 4 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ TAMAMI
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