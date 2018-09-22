Su Kesintisi 26 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 26.03.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 26.03.2020 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ KANARYA SOKAKTA OLUŞAN ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ KANARYA SOKAK VE ÇEVRELERİ
BEYPAZARI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 26.03.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 26.03.2020 11:00:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAKTA OLUŞAN ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAK VE ÇEVRELERİ
POLATLI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 26.03.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 26.03.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ 13 EYLÜL CADDESİNDE 160'LIK DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ
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