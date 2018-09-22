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Su Kesintisi 27 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Kasım 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Kasım 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.11.2020 09:55:00
Tamir Tarihi: 27.11.2020 17:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ GAMZE SOKAK'TA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İMALATI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR KISMI

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.11.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 27.11.2020 12:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ PAPATYA SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI MAHALLENİN SULARI SAAT 12:00 YE KADAR KESİK
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ TAMAMI

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.11.2020 12:00:00
Detay: Mamak Kutludüğün mahallesi Şeref Seymen caddesi içinde Q90 lık pvc boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin alt kotları

 

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