Su Kesintisi 28 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 28.10.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.10.2021 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ 986 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 28.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2021 13:00:00
Detay: GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH.GAZİ MAH.MEHMETAKİF MAH. BİR BÖLÜMLERİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 28.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 28.10.2021 13:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Pürlüdede sokakta mütait firma kanalizasyon çalışması yapmaktadır bu sebepten dolayı 28.10.2021 tarihinde saat 08.45 ile 13.00 arasında olarak su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: yenice mah ismatpaşa mah yenipınar mah lalabel mah bir kısmı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 28.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2021 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3585 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3585 SOKAK VE CİVARI
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