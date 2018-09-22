  • BIST 1.125
  • Altın 462,579
  • Dolar 7,7200
  • Euro 8,9762
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Su Kesintisi 28 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.09.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.09.2020 16:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ VE BEYTEPE MAHALLESİ Bİ KISMI

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

68757-001.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TÜMGİAD Genel Başkanı Taş'tan Kooperatif vurgusu “önemi büyük”28 Eylül 2020 Pazartesi 01:01
  • Ankara hava durumu 27 Eylül 202027 Eylül 2020 Pazar 09:30
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?27 Eylül 2020 Pazar 09:00
  • Aman dikkat! Başkentliler sms ile uyarılıyor26 Eylül 2020 Cumartesi 06:06
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (2)26 Eylül 2020 Cumartesi 05:05
  • Parkinsonlulara ABB'den destek26 Eylül 2020 Cumartesi 04:06
  • Susuz Bir Hayat Mı?26 Eylül 2020 Cumartesi 03:03
  • Araç Giriş-Çıkışları yasaklansın26 Eylül 2020 Cumartesi 02:02
  • Hakem Heyeti’nden beklenen ilk karar geldi26 Eylül 2020 Cumartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...25 Eylül 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti