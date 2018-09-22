Su Kesintisi 28 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.09.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.09.2020 16:00:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTI YAPILMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ VE BEYTEPE MAHALLESİ Bİ KISMI
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