  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 12 °C
»

Su Kesintisi 28 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Mart 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Mart 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİ

Arıza Tarihi: 27.03.2020 20:30:00
Tamir Tarihi: 27.03.2020 21:30:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ VASVİ BERİZPEK SOKAK DA ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 17.00 A KADAR SULAR VERİLMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ VASVİ BENİSPEK SOKAK VE BİR KISMI

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Temassız otomatlar takdir yopluyor28 Mart 2020 Cumartesi 02:09
  • Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz28 Mart 2020 Cumartesi 01:09
  • Büyük Adamlar28 Mart 2020 Cumartesi 00:39
  • Kimler nasıl evde kalabilir?28 Mart 2020 Cumartesi 00:09
  • İstanbul Şanlıurfa arası kaç km? İstanbul Şanlıurfa arası kaç saat? İstanbul'dan Şanlıurfa'ya nasıl gidilir?27 Mart 2020 Cuma 14:27
  • Metil alkol ne? Metil alkol mü? Etil alkol mü?27 Mart 2020 Cuma 13:27
  • Akyurt'tan örnek davranış27 Mart 2020 Cuma 05:32
  • 5 yıllık tehlike bitiyor27 Mart 2020 Cuma 04:33
  • Sincan Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını sürüyor27 Mart 2020 Cuma 02:06
  • Ekonomik destekler 12 aydan başlamalı27 Mart 2020 Cuma 01:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti