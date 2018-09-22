Su Kesintisi 28 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Mart 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 27.03.2020 20:30:00
Tamir Tarihi: 27.03.2020 21:30:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ VASVİ BERİZPEK SOKAK DA ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 17.00 A KADAR SULAR VERİLMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ VASVİ BENİSPEK SOKAK VE BİR KISMI
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