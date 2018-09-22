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Su Kesintisi 28 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.02.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 28.02.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Hacıbey Mahallesi Fabrika caddesinde Kanalizasyon Altyapısı Yenileme Çalışmalarında İçme suyu dağıtım Şebekesi 90 lık PVC hattında oluşan arıza nedeniyle 09:45 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hacıbey mahallesi-Nasuhpaşa Mahallesi-Yazı Mahallesi- Ali ağa Mahallesi.

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.02.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 28.02.2021 12:00:00
Detay: Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Buğday Sokak ile Acar Sokak Köşede meydana gelen 110'luk polietilen borudaki arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. Tahmini Su verilme Saati 12:00'dır.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

 

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