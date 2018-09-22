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Su Kesintisi 28 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  28 Temmuz 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 28.07.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 28.07.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 28.07.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :28.07.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ZAFER MAHALLESİ MENTEŞE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENCEK YERLER:ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜ
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Nallıhan

Arıza Tarihi: 28.07.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.07.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

Bala

 

Arıza Tarihi: 28.07.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.07.2021 15:00:00
Detay: CATAL MEVKİ ANA İLETİM BORU ARIZASI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BALA KESİKKÖPRÜ MAH GENELİ

Güdül

 

Arıza Tarihi: 28.07.2021 08:05:00
Tamir Tarihi: 28.07.2021 13:55:00
Detay: YUKARI MAHALLE BUKYOLU SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELENDAĞITIM ŞEBEKE 300 ASBES BORU ARIZASINEDENİ İLE SUKESİNTİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI EMİRLER AŞAĞI YENİ MAHALLELERİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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