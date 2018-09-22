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Su Kesintisi 29 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Detay: Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atapark, Kanuni, Kuşcağız, Esertepe, Yayla, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe Mahalleleri

  • KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.01.2020 20:00:00
Detay: Ovacık mahallesi içerisinde yeni yapılan hatların branşman bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ovacık mahallesi

  • YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Detay: Keçiören ilçesi Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe, Avcılar, Burç, Barıştepe, Kaletepe, Güventepe Mahalleleri 

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