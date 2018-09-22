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Su Kesintisi 29 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.07.2020 14:00:00
Detay: BEYPAZARI CUMHURİYET MAHALLESİ MAHCUKUR ÇEŞME SOKAKDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI CUMHURİYET MAHALLESİ MAHCUKUR ÇEŞME SOKAK VE CEVRELERİ

 

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