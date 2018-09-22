Su Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Nallıhan
Arıza Tarihi: 29.07.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
Güdül
Arıza Tarihi: 29.07.2021 08:05:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 13:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YELLİ MAHALLESİ KÜME EVLER İÇERİSİNDE DAĞITIM SEBEKE HATTI VANA DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YELLİ MAHALLESİ
Elmadağ
Arıza Tarihi: 29.07.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ.MH.202.SOKAK.AIT YAPI ÇALIŞMASINDAN KANNAKLI GEÇİŞ GÜZERGAHINDA KALAN 110 ASBEST BORUNUN SU AKIŞI KESİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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