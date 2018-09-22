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Su Kesintisi 3 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Aralık 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Aralık 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.12.2020 14:00:00
Detay: AYAŞ FERAHFAKİ MAHALLESİ. AYTER KONUT YAPI KOOPERATİFİ HİSAR SİTESİ ÖNÜ 75 LİK DAĞITIM HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE
Etkilenen Yerler: FERAHFAKİ VE EMİNE TEVFİKA AYAŞLI MAHALLELERİ.

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.12.2020 17:00:00
Detay: ASKİ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPIMI DEVAM EDEN İÇME SUYU ŞEBEKE HAT YAPIMI İŞİ KAPSAMINDA SİNCAN İLÇESİ ALCI MAHALLESİNDE SU VERİLE BİLMESİ İÇİ Q800mm DUKTİL HATTAN Q400mm DUKTİL HATTA BRANŞMAN ALIMI BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ-İSTİKLAL MAHALLESİ-GAZİ MAHALLESİ - CUMHURİYET MAHALLESİ -HÜRRİYET MAHALLESİ

 

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