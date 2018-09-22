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Su Kesintisi 3 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Temmuz 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Temmuz 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.07.2020 15:00:00
Detay: SELÇUKLU MAHALLESİ HAKAN SOKAK İÇRESİNDE KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI DEVAM EDEN PİS SU VE YAĞMUR SUYU HATLARININ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İLE KESİŞMESİNDEN KAYNAKLI HAT DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Selçuklu Mahallesi - Maraşal Çakmak Mahallesi

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.07.2020 10:05:00
Tamir Tarihi: 3.07.2020 11:00:00
Detay: Feridun Çelik mahallesi 1681cadde içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı,su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mahallesinin bir kısmı

 

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